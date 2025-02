Feira de Santa Iria em Tomar teve um prejuízo de 125 mil euros

A Feira de Santa Iria, certame que se realiza anualmente em Tomar no mês de Outubro, teve um prejuízo de 125 mil euros na última edição. O tema foi abordado na última reunião de câmara, com o vereador do PSD, Tiago Carrão, a apontar como uma das causas o facto de os espectáculos na Várzea Grande serem de entrada livre. A vereadora com o pelouro da cultura e o presidente da câmara admitiram ponderar sobre a cobrança de entradas para os concertos, mas advertiram que isso também acarretaria custos elevados.



Tiago Carrão começou por referir que no relatório referente ao balanço do certame surge a informação de que houve uma enorme adesão de público, o que, no entender do vereador da oposição, não corresponde à realidade. “Não foi essa a percepção das pessoas com quem falei, nem a minha própria percepção”, disse, acrescentando que é importante também reflectir sobre isso para se perceber se se deve ou não ponderar cobrar entrada nos espectáculos.



A vereadora da cultura, Filipa Fernandes (PS), admitiu que a questão relativa ao pagamento de entrada nos espectáculos tem sido colocada em cima da mesa, mas advertiu que não é uma solução fácil. “Tudo o que é colocado na Várzea Grande faz parte do certame. As pessoas para acederem aos enchidos, aos queijos, à doçaria teriam que pagar, não me parece correcto para os vendedores”, referiu. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), acrescentou que o pagamento de entradas também acarretaria custos elevados, relacionados com segurança, bilhética, entre outras situações.