GNR reforça frota e militares no concelho de Azambuja

A Guarda Nacional Republicana (GNR) reforçou no início deste ano os seus meios no concelho de Azambuja ao nível de militares e frota automóvel. Assim sendo, o posto de Azambuja passa a contar com mais quatro efectivos, totalizando 28 militares, e o posto de Aveiras de Cima recebeu dois novos efectivos, somando um corpo actual de 27 militares. Relativamente ao parque automóvel, o posto de Azambuja tem ao serviço uma viatura de patrulhamento nova, enquanto a de Aveiras de Cima aguarda a chegada do novo veículo.

A Câmara de Azambuja, liderada por Silvino Lúcio (PS), refere em comunicado que se congratula por este reforço de meios que “é o resultado de várias diligências desenvolvidas pelo município junto das instâncias superiores de âmbito nacional da área da segurança”, nomeadamente uma reunião com o responsável máximo do Comando Territorial de Lisboa da GNR.

PSD de Azambuja congratula-se pelo reforço

A Comissão Política do PSD Azambuja congratulou-se, através de nota de imprensa, com o recente reforço de meios nos postos da GNR do concelho, referindo que “desde que passou a liderar o PSD Azambuja, Margarida Lopes tem insistido em todas as entrevistas e intervenções públicas que a GNR no concelho de Azambuja carece de reforço de meios humanos e equipamentos para combater o aumento de criminalidade no concelho de Azambuja”.

Na mesma nota, o PSD salienta várias iniciativas que desenvolveu no que respeita à segurança no concelho, nomeadamente ter reunido com o comandante do Destacamento Territorial de Alenquer e com os comandantes dos postos de Azambuja e Aveiras de Cima.