Miguel Borges destaca aumento de estadias e turismo no concelho do Sardoal

Em reunião do executivo municipal do Sardoal, o presidente Miguel Borges fez um balanço do trabalho do executivo ao longo dos últimos três mandatos, destacando o aumento da atractividade turística do município. A nível da taxa de variação de dormidas entre 2019 e 2022, o presidente de câmara afirmou que a estadia média no concelho do Sardoal teve um aumento de 93% comparativamente a 2019, acrescentado que esta percentagem coloca o Sardoal como o concelho que teve “o maior aumento do Médio Tejo”.

No que diz respeito à procura de habitações, o presidente da autarquia afirmou que os números “falam por si”, tendo a empresa Idealista realizado um estudo que refere que a procura de casas subiu 81% nos municípios com menos de 10 mil habitantes, encontrando-se o município do Sardoal em 12º lugar na lista. De igual modo, o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento de Turismo (IPDT) distinguiu também o Sardoal como um dos cinco municípios como “destino turístico de sucesso em Portugal” e o Centro de Políticas Públicas do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, coloca o município em 14º lugar no “no indicador de atractividade fiscal do conjunto de 308 municípios”.

Para além da maior atractividade turística e fiscal do concelho e município do Sardoal, Miguel Borges ressaltou ainda o aumento de incentivos aos residentes, segundo o jornal ECO, que em 2021 colocou o Sardoal em terceiro lugar dos 308 municípios portugueses que “mais incentivos oferecem” aos seus residentes, nos “mais variados âmbitos”.