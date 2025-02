Ourém aprova apoio a projecto da Misericórdia de Fátima-Ourém

O executivo da Câmara de Ourém aprovou uma proposta de protocolo entre o município e a Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém, com vista à implementação do projecto EMMILEA 2.0, uma Equipa Móvel Multidisciplinar de Intervenção Local Especializada e de Autoajuda.

O documento prevê um apoio financeiro de 13.600 euros para o projecto, que pretende expandir a intervenção para as freguesias limítrofes de Fátima, oferecendo novas formas de apoio, como terapias de realidade virtual, mindfulness e reiki, para pessoas com elevados graus de dependência e isolamento social. O apoio visa também fortalecer a acção social no concelho, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.