Almeirim ganha nova Unidade de Saúde Familiar em Março

A partir de 1 de Março de 2025 Almeirim vai contar com a nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Marquesa de Alorna, uma estrutura que visa melhorar a acessibilidade e qualidade dos cuidados de saúde primários na região. A criação da USF foi recentemente homologada pelo conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), após aprovação do parecer técnico pela Equipa Regional de Acompanhamento (ERA).

Inicialmente, a nova USF vai prestar assistência a cerca de 7.750 utentes, correspondendo aos actuais inscritos na sede da unidade da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almeirim e no polo da Raposa. Numa segunda fase, a unidade vai expandir a sua área de actuação, com um compromisso assistencial de cerca de 10.500 utentes, incluindo a integração do polo de Benfica do Ribatejo.

A ULS Lezíria recorda, através de um comunicado, que as USF são unidades organizadas com equipas multidisciplinares, compostas por médicos de família, enfermeiros e secretários clínicos, cujo objectivo é garantir um acompanhamento contínuo e regular aos utentes. A USF Marquesa de Alorna conta com uma equipa de seis médicos, seis enfermeiros e cinco secretários clínicos, que pretendem proporcionar cuidados de saúde primários com proximidade e eficiência. Com esta nova unidade, a ULS Lezíria passa a contar com 17 USF, todas no modelo organizativo B, distribuídas pelos nove concelhos da sua área de influência.

Recorde-se que, tal como afirmou anteriormente o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, a nova Unidade de Saúde Familiar vai garantir cobertura total de médicos de família. O projecto vai custar cerca de cinco milhões de euros, dos quais dois milhões serão provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e os restantes três milhões serão suportados pelo município. “As unidades de saúde familiar são unidades que funcionam um bocadinho em complementaridade, ou seja, se por acaso aquele médico não estiver disponível, os outros garantem as consultas. Com esta unidade, a resposta será sempre a 100%”, explicou Pedro Ribeiro. A nova USF, intitulada “Marquesa de Alorna”, irá abranger a parte de Almeirim que ainda não está incluída na actual unidade, bem como a freguesia da Raposa e Benfica do Ribatejo.