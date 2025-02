Asfaltamento em Vale da Pinta ficou a meio e moradores contestam

As obras de manutenção e requalificação na zona do Sol Posto, em Vale da Pinta, ficaram a meio e cerca de duas dezenas de moradores da Rua do Sol Posto só viram a via parcialmente alcatroada. Muitos deles idosos, e alguns estrangeiros, saíram à rua na manhã de 27 de Janeiro para mostrar o seu descontentamento à reportagem de O MIRANTE.

Os idosos dizem receber recomendações para caminhar, mas têm medo devido ao estado do piso, como conta Elvira Leitão, de 80 anos, que tem um problema numa perna. Alguns contam ter caído devido aos buracos e a desviarem-se dos carros, como Maria de Jesus Jerónimo, 81 anos, que, segundo a filha, Luísa Prada, coordenadora de saúde mental num organismo internacional de ajuda humanitária, caiu e partiu costelas. Ralph Goltermann, 68 anos, veio da Alemanha em 1987, a última vez que terão alcatroado a estrada, e também já caiu. “Nós pensamos que o desenvolvimento há-de vir, mas eu vejo que em quase 40 anos não aconteceu nada”, diz com desalento.

Adrian Pitt é outro estrangeiro que investiu na zona há 15 anos, vindo do Reino Unido, mas também há uma família da Arábia Saudita e outra de Moçambique. Adrian Pitt tem uma quinta com produtos biológicos e todos os dias faz entregas, queixando-se de problemas na suspensão e braços de direcção do carro, o mesmo problema que André Duarte, 41 anos, morador desde 2018, fala. Não fosse a sua capacidade para realizar as reparações e teria uma despesa ainda maior.

Luísa Prada afirma que a rua é conhecida entre os moradores como “Rua do Terceiro Mundo” e que os correios nunca encontram a sua morada, problema vivido por Ralph Goltermann quando teve de chamar uma ambulância. “Queria fazer turismo rural aqui, mas quando apresentei o projecto, em 2021, com a estrada assim riram-se na minha cara”, revela Luísa Prada. A mesma moradora atira: “pagamos 1200 euros por ano de IMI e não temos saneamento, não temos as condições básicas”.

A obra no Sol Posto insere-se num plano faseado que abrange todas as freguesias do concelho, com prioridade para as áreas mais necessitadas, tendo em conta a importância das vias, o número de utilizadores e o seu estado de conservação.

“Não há dinheiro e temos de tomar decisões”

Em resposta a O MIRANTE, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), afirma que “a obra tinha de parar em algum lado” face à verba disponível. “Há muitos sítios dentro das vilas e caminhos importantes que estão piores. Infelizmente para nós e para eles, não vai ser tão depressa, nem nós nunca criámos nenhuma expectativa. Não há dinheiro e temos de tomar decisões, mas as pessoas estão no direito de não concordar”, diz o autarca, reconhecendo que se a via fosse alcatroada havia mais circulação.

O edil social-democrata já tinha considerado insuficiente o valor da empreitada de manutenção e requalificação das estradas do concelho. O concurso público ficou pelos 1,5 milhões de euros dos 2,25 milhões de valor base, mas a autarquia tinha guardado o dinheiro para o efeito, garante. João Heitor dá o exemplo da Rua do Cemitério, no Cartaxo, com “bastante movimento e muitas famílias” que também não vai ser alcatroada de momento, adiantando que as próximas ruas a receber intervenção são a Luís de Camões, a da rodoviária, do Algar, da Horta da Fonte e outras como a José Tagarro (fora do procedimento) num investimento de cerca de 250 mil euros.

“Vamos ter posteriormente uma capacidade para alcatroar mais”, refere, informando que só para a Circular Urbana, outro projecto à parte, a perspectiva de custo da reparação desde o Intermaché às Padarias é de 2 milhões de euros. João Heitor recorda que “no passado não se fazia nada em lado nenhum” e que a falta de manutenção das estradas culminou na necessidade de intervenções mais profundas.