Carla Sofia, 34 anos, pariu na mesma ambulância onde nasceu a neta

Mais de 40 nasceram em ambulâncias

De Janeiro a Agosto de 2024 nasceram a bordo de uma ambulância pelo menos 41 bebés, sobretudo nos meses do Verão. A estimativa foi avançada pelo semanário Expresso apenas com base em publicações de corporações de bombeiros nas redes sociais, podendo o número ser superior.

Só em Agosto, as corporações de bombeiros do concelho de Ourém realizaram, numa semana, três partos em ambulância a caminho do hospital. Também nesse ano, o primeiro bebé do Médio Tejo nasceu numa ambulância. Já depois do Verão, tal como O MIRANTE noticiou, nasceu Miguel, a bordo de uma ambulância dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos que se deslocava para o Hospital de Vila Franca de Xira. O início de 2025 na região também já conta com o nascimento de Lizandro numa ambulância dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, no dia 4 de Janeiro, com a ajuda dos socorristas Eugénio e Rodrigo.