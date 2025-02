Compra de velho cinema da Castanheira custa 165 mil euros ao município

Depois de muitos avanços e recuos agora é oficial: o município de Vila Franca de Xira deliberou na última semana comprar a privados, por 165 mil euros, o edifício onde há vários anos funcionou o antigo cinema da Castanheira do Ribatejo. A intenção da câmara é depois desenvolver um projecto de recuperação e reabilitação do espaço, dotando-o de um centro cultural moderno para servir a comunidade.

“Queremos requalificar o espaço e adaptá-lo para o colocar ao serviço das pessoas como auditório cultural. Temos preparado isto com a presidente da junta e agradeço o trabalho conjunto que temos feito. O primeiro passo é adquirir o imóvel para depois podermos fazer os projectos e a obra, que não é possível se o imóvel não pertencer à câmara”, explicou Fernando Paulo Ferreira, presidente do município.

O antigo cinema da Castanheira, situado na rua Palha Blanco, foi o último a fechar portas no concelho de VFX, pouco depois de terem fechado as salas da então Lusomundo no Vila Franca Centro. Segundo a proposta agora aprovada em reunião de câmara, o valor patrimonial tributário do imóvel é de 164.422€.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE