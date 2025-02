Criança morre após cair de quarto andar em Vila Franca de Xira

Uma criança de seis anos morreu na manhã deste domingo, 9 de Fevereiro, após cair de uma janela de um 4.º andar de um prédio em Vila Franca de Xira. De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), o alerta para este “acidente trágico” ocorreu entre as 07h30 e as 08h00, tendo a criança sido assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso, acabando por o óbito ser declarado no local.



Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP disse que a criança de 6 anos estava em casa com o pai e dois irmãos menores, enquanto a mãe estava a trabalhar. “Tudo indica que a criança utilizou uma cadeira e debruçou-se na janela e caiu” do 4.º andar do prédio onde vivia em Vila Franca de Xira, expôs a polícia, referindo que o pai ficou em estado de choque. Não há indícios de crime, segundo a PSP.