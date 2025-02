Gestão do parque de campismo de Alenquer propõe caminho pedonal e ciclável

Os responsáveis pela gestão do Parque de Campismo de Alenquer, João de Carvalho e Luís Nandin de Carvalho, defendem a construção de um caminho fluvial e ribeirinho pedonável e ciclável nas margens da ribeira, entre a Torre da Couraça e a Ponte de Pancas. O projecto defendido pela empresa familiar foi entregue à Câmara de Alenquer no âmbito da participação pública no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do município.

A O MIRANTE, os responsáveis explicam que o projecto não vai servir apenas os moradores e turistas que frequentam o parque de campismo mas toda a população, que se vê confrontada diariamente com os perigos da Estrada Nacional 9. Andar a pé e de bicicleta é um risco, tendo em conta a falta de visibilidade e a velocidade a que os carros circulam. Além disso, aquela via é atravessada diariamente por veículos pesados que transportam brita das pedreiras. “Há um protocolo para este projecto entre a câmara e a Águas de Alenquer com uma verba de 500 mil euros. Este projecto é bom para as populações locais, porque permite fazer caminhadas, passear com o cão, andar de bicicleta ou trotineta numa paisagem de vinhas, que acompanha o rio e que tem cerca de 4 quilómetros. É muito mais barato do que fazer passadiços e o percurso era uma aula aberta para as escolas que têm aulas de ecologia”, explica Luís Nandin de Carvalho.

Uma nova via pedonal permitia ainda as deslocações ao centro da vila de Alenquer, quer para os turistas do parque irem almoçar ou fazer compras, quer para as pessoas que se deslocam para os seus empregos. Como forma de alavancar o turismo, os empresários sugerem o aluguer de bicicletas e uma maior aposta na divulgação e comunicação da gastronomia e doçaria local e das festas e tradições.

Parque de campismo tem duas dezenas de residentes

O parque de campismo de Alenquer é rústico, está inserido na natureza e existe desde 2002. Desde o fecho do parque de campismo da Ericeira que vivem em Alenquer cerca de 20 pessoas, portuguesas, por questões monetárias ou simplesmente porque querem uma vida ligada à natureza. A partir da Primavera/Verão o parque é frequentado por turistas que se deslocam em autocaravanas, carrinhas ou tendas. Os ciclistas e os peregrinos são outro dos grupos que costumam pernoitar em Alenquer.