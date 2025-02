Rivais trocam tiros na Tapada em Almeirim

As autoridades estão a investigar uma troca de tiros entre rivais na madrugada deste domingo, 9 de Fevereiro, na Tapada, que deverá estar relacionado com um assalto a um carro há uns dias. Os tiros que foram disparados na rua de acesso à antiga escola da localidade do concelho de Almeirim. Os tiros danificaram carros que estavam estacionados e há sinais dos disparos pelo menos num muro de uma habitação. A GNR vedou o local para preservar as provas e o acesso à rua está vedado.