Ana Luís é a nova delegada da Ordem dos Engenheiros em Santarém

A engenheira de minas Ana Luís é a nova delegada de Santarém da Ordem dos Engenheiros, eleita pela primeira vez para o cargo na lista de António Carias de Sousa, que foi reeleito para a presidência da Região Sul, na qual está inserida o distrito de Santarém.

As eleições terminaram no sábado, com a equipa de Ana Luís, que inclui os adjuntos Adelino Miguel Saldanha e Margarida Reis, e o suplente André Valentim, a conquistar 107 votos dos engenheiros do distrito de Santarém, contra 95 da outra lista, cujo candidata a delegada era Magda Ferreira, na lista do engenheiro de Abrantes, José Eduardo Marçal.

Ana Luís é licenciada pelo Instituto Superior Técnico e considera-se uma apaixonada pela profissão. É administradora da Pedramoca e Mocapor, empresas onde é também responsável técnica e directora de qualidade, e nasceu no mundo das pedreiras, um negócio familiar iniciado há quase oito décadas por um avô na freguesia de Alcanede, concelho de Santarém.

A nova delegada distrital tem experiência em funções dirigentes na ordem como delegada adjunta de Santarém nos últimos anos. A Região Sul da Ordem dos Engenheiros tem 32.500 membros e abrange os distritos de Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Na candidatura, a lista dizia pretender contribuir para uma ordem mais jovem e renovada, na linha dos objectivos que tem seguido desde as eleições de 2023, salientando que estão alinhados num conceito de uma Ordem dos Engenheiros rejuvenescida e mais próxima dos seus membros.