Associação de Vale de Santarém vai realizar sessão sobre alterações climáticas

No dia 15 de Fevereiro a Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória vai realizar a segunda sessão pública deste ano, dedicada ao tema das alterações climáticas. A iniciativa vai envolver a comunicação do ecologista José Louza, um dos mais antigos e destacados militantes desta área. Com profunda ligação ao movimento ecologista, em Portugal, promotor de diversas iniciativas, mobilizador de activistas e fomentador de associações ecologistas, entre as quais o Movimento Ecologista do Vale de Santarém, José Louza é membro fundador e dirigente do Eco-Cartaxo e também dirigente do proTEJO, tendo sido dirigente durante anos da CPADA, Confederação das Associações de Defesa do Ambiente.

A sessão vai contar também com a presença de Alfredo Lobato, natural do Vale de Santarém, membro da coordenação do Movimento Ecologista da vila, cuja geografia e particularidades conhece como ninguém, podendo evidenciar o que, quanto às evidências das alterações climáticas é já observável na nossa zona, como identificar os perigos que podem ocorrer para a comunidade, com grande parte da área urbana em leito de cheia, explica a associação em nota de imprensa.