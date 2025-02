Combate às desigualdades e apoio ao envelhecimento são prioridades para Arruda dos Vinhos

Na próxima década Arruda dos Vinhos precisa de dar uma resposta mais célere e adequada às necessidades da comunidade, desde logo, pela melhoria das respostas ao envelhecimento da comunidade, à oferta de habitação a preços reduzidos e um maior apoio às famílias carenciadas.

Estas foram algumas das necessidade mais prementes para a década identificadas pelo presidente do município, Carlos Alves, durante a segunda sessão temática da Convenção Arruda 2035, realizada a 1 de Fevereiro no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos. O evento foi dedicado à acção social e aos desafios que o concelho enfrentará na próxima década. A sessão contou com a participação de Manuela Ralha, vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; Sónia Almeida, Coordenadora Nacional da Garantia para a Infância e Célia Lavado, coordenadora do Serviço de Segurança, Igualdade e Cidadania da ANIMAR (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local).

Entre os temas abordados destacaram-se a descentralização de competências, a importância de um atendimento integrado, a digitalização dos serviços sociais e programas específicos destinados a crianças, idosos e migrantes. Estas questões foram consideradas cruciais para garantir um futuro mais inclusivo e sustentável para a população do concelho.

Carlos Alves diz que a próxima década será de desafios às mudanças da comunidade, não apenas de um ponto de vista tecnológico, mas também da necessidade de combater o isolamento social e combater a pobreza e as desigualdades, com a ampliação de programas que garantam o apoio a famílias mais vulneráveis. “Não podemos esquecer também a questão da saúde mental e bem-estar, com a criação de apoio psicológico e foco em programas comunitários de desporto lazer e cultura. O sucesso da acção social nos municípios dependerá de gestão integrada, parcerias sólidas e de priorizar a inclusão e o bem-estar de todas as gerações”, defendeu o autarca.

A Convenção Arruda 2035, recorde-se, é uma iniciativa de planeamento estratégico que visa projectar o futuro de Arruda dos Vinhos até 2035, envolvendo agentes políticos locais, especialistas, empresários e a comunidade em geral. O objectivo é reflectir sobre as oportunidades e desafios do concelho, promovendo o seu desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes.