Dois jovens detidos por suspeita de roubo, sequestro e coacção em Santarém

Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram detidos por suspeita da prática de crimes de roubo, roubo qualificado, sequestro, coacção agravada e fotografias ilícitas em Santarém. Os jovens, detidos no dia 6 de Fevereiro pela Polícia Judiciária, terão praticado os crimes entre Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025. Segundo informação publicada na página da Procuradoria-Geral Regional de Évora na Internet, os jovens responderam a anúncios de venda de veículos automóveis e contactaram as vítimas, demonstrando interesse na compra dos carros.

Em duas ocasiões combinaram encontros para formalizar o negócio, no entanto, durante os encontros, os arguidos, armados com uma arma de fogo, ameaçaram as vítimas e obrigaram-nas a acompanhá-las nos veículos. Os jovens terão, então, roubado dinheiro, telemóveis e, num dos casos, apropriaram-se também do veículo automóvel.

Uma das vítimas foi ainda coagida, sob ameaça da arma, a declarar que estava a vender o carro a prestações a um dos arguidos, justificando que o negócio não tinha sido concluído devido à impossibilidade de recorrer a um advogado naquele momento. Durante o crime, um dos arguidos gravou as cenas com um telemóvel. Após o interrogatório judicial, foi aplicada aos dois jovens a medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, com recurso a vigilância electrónica.

As investigações, que continuam sob a direcção da 2.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém, contam com a colaboração da Polícia Judiciária.