Golegã aprova voto de pesar pelo falecimento de André Jesus

O executivo municipal da Golegã aprovou na reunião camarária de 7 de Fevereiro um voto de pesar pelo falecimento do jovem guarda-florestal André Jesus, de 25 anos, residente na Golegã e vítima de uma colisão rodoviária na Estrada Nacional 119 em Foros de Almada, concelho de Benavente, a 29 de Janeiro. O município presta as mais sentidas condolências à família enlutada, Guarda Nacional Republicana (GNR), Comando Territorial de Santarém e Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente do Destacamento Territorial de Coruche.



O acidente deixou ferido com gravidade o colega Brendon Lopes, também militar da GNR que seguia ao volante do veículo da força de segurança. Matilde Ribeiro Telles, filha de João Ribeiro Telles, conduzia uma segunda viatura envolvida no sinistro, sofrendo ferimentos leves. Ao que tudo indica, os dois militares, aquartelados no posto da GNR em Samora Correia, deram o aviso de um poste caído na estrada, mas terá sido um segundo poste que provocou o acidente fatal. A linha de investigação sustém que foi uma destas ocorrências que colocou os militares no caminho da tragédia. A Associação de Protecção Civil (APROSOC) solicitou uma investigação ao estado dos pneus da viatura da GNR.