Hora do Conto chega a mais de 1500 crianças em Salvaterra de Magos

Mais de 1.500 crianças dos jardins de infância e do 1.º ciclo dos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos, bem como de instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho, estão a participar em mais uma edição da Hora do Conto, promovida pelas Bibliotecas Municipais de Salvaterra de Magos.

A iniciativa, inserida nas celebrações dos 40 anos da Biblioteca Municipal, prolonga-se até ao final de Fevereiro e tem como objectivo despertar o interesse dos mais novos pela leitura, proporcionando-lhes contacto directo com livros e promovendo o conhecimento dos espaços das bibliotecas municipais. Além da Biblioteca de Salvaterra de Magos, as actividades decorrem também no Mercado de Cultura de Marinhais e no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo.

Nesta edição, as crianças têm oportunidade de ouvir a leitura do livro “Frederico, o Cinto de Segurança”, de Manuela Mota Ribeiro, e participar em actividades de expressão plástica e visitas a exposições patentes em cada espaço das bibliotecas.

A programação inclui ainda uma iniciativa do Programa Municipal de Educação para o Risco, realizada em colaboração com o Serviço Municipal de Protecção Civil, que pretende sensibilizar os mais novos para a segurança rodoviária e fomentar uma cultura de segurança.