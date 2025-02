Já há dinheiro para obra urgente na escola básica mais degradada de Vialonga

A velha escola básica de Alpriate, em Vialonga, que funciona há décadas em instalações velhas, degradadas, com contentores no exterior com sobrelotação de crianças e um pátio em terra batida que se transforma num lamaçal sempre que chove, vai ser demolida para dar lugar a uma nova escola.

O concurso público para a obra vai avançar este mês e prevê um investimento de 2 milhões e 800 mil euros. Há décadas que pais e a comunidade reclamam pela recuperação da escola, que há muito não oferece condições de salubridade às crianças e profissionais que lá trabalham. A intervenção passa por demolir o edifício actualmente existente e a construção de um edifício de raiz com dois pisos com uma tipologia de escola básica com seis salas do primeiro ciclo e duas salas de educação pré-escolar, com capacidade para 250 crianças.

No rés-do-chão está prevista a criação de um gabinete de atendimento, instalações sanitárias assistidas, arrumos, duas salas para actividades do pré-escolar, uma sala para as educadoras, uma sala para assistentes operacionais, dispensas, arrumos, lavandaria e uma sala destinada às actividades extra-curriculares, bem como um refeitório e copa. No primeiro piso o projecto prevê seis salas para o primeiro ciclo, biblioteca e centro de recursos, sala de actividades extracurriculares, sala de professores, gabinete de coordenação, gabinete médico e enfermaria, sala de apoio e sanitários.

