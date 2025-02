Moradores queixam-se de caminho intransitável e roturas de água em Foros da Charneca

As moradoras da Rua da Escola, em Foros da Charneca, Benavente, queixam-se do mau estado do caminho que dá acesso às suas habitações. Quando chove, o caminho de terra batida fica enlameado e os carros não podem passar porque ficam atolados. O caminho é particular, informou a Câmara de Benavente, e por isso a estrada não pode ser alcatroada pelo município.

As moradoras fazem pequenos arranjos no caminho e colocam gravilha para evitar escorregar, mas como é uma zona onde costuma haver roturas na rede de água de pouco ou nada tem servido. “Eu vivo no número 12, mas o acesso que dá à minha casa e dos vizinhos está uma desgraça, não se consegue lá passar. A Águas do Ribatejo (AR) abre constantemente buracos por causa das roturas de água e a E-Redes abriu outro para passar a luz para a minha casa, mas deixou o caminho em mau estado”, diz Deolinda Silva. As queixas são repartidas por Rosinda Silva, moradora de outra habitação naquela rua. Apesar de serem poucos, os moradores naquela rua querem ter melhores acessos.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), explicou que o caminho em causa não tem características de caminho público porque não faz ligação a nada e serve apenas de acesso às casas. Tratando-se de um caminho particular tem serventias próprias que estão registadas e por isso a autarquia não pode pavimentar o caminho.

Águas do Ribatejo prevê investimentos na localidade

Em resposta a O MIRANTE, a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo diz que estão previstas verbas para a remodelação de parte da rede de abastecimento de água nesse e noutros sistemas. “A rede de abastecimento de água de Foros da Charneca foi construída há várias dezenas de anos. Alguns dos materiais e respectivos acessórios utilizados na rede têm vindo a revelar-se pouco fiáveis, originando roturas com uma frequência acima do que seria expectável. Em face dessa circunstância, os serviços da AR estão a analisar a possibilidade de se proceder à substituição de parte da rede, a curto prazo”, sublinha a empresa.

A Águas do Ribatejo adianta ainda que na localidade de Foros da Charneca foi assegurada a cobertura de rede de saneamento na Rua de Santiago, na Travessa dos Ferreiras, na Travessa dos Polacos, na Rua Dr. Manuel Sebastião Pereira e na Rua de Montemor (no caso destas duas últimas, parcialmente), representando um universo de cerca de 130 alojamentos servidos.

Contudo, e tal como sucede em outros locais, a taxa de adesão tem sido reduzida, situando-se na ordem dos 40%. Dos cerca de 130 alojamentos que têm o serviço disponível, apenas cerca de 50 efectuaram a ligação. Esta circunstância implica, por um lado, constrangimentos técnicos devido ao reduzido caudal de águas residuais com impactos negativos na eficiência do processo; e, por outro lado, não contribui para a sustentabilidade económico-financeira do investimento e da própria operação do sistema.

A empresa apela à população dessa e de outras localidades para que solicitem a ligação à rede pública de saneamento, sempre que esta estiver disponível, para garantir o aumento de cobertura do serviço.