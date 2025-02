Projecto “Apadrinha uma oliveira” promove iniciativa para o Dia dos Namorados

A iniciativa incentiva casais a apadrinhar uma oliveira ou a oferecê-la como um presente único no dia de São Valentim

O projecto “Apadrinha uma oliveira” quer recuperar mais 1000 oliveiras abandonadas em 2025 e para tal está a promover várias iniciativas, como o apadrinhamento de uma oliveira centenária no Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro.

Quem quiser aderir à iniciativa pode visitar a sua oliveira sempre que quiser e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo, podendo os padrinhos e madrinhas dar também um passeio romântico até à Fonte dos Amores e visitar a grandiosa Oliveira do Mouchão, que tem mais de 3.350 anos. Para além disto, o projecto está também a organizar visitas de grupo para conhecer a equipa e outros padrinhos, partilhar experiências e conhecer o impacto real do seu apoio.

Ao longo do ano qualquer pessoa pode também apadrinhar uma oliveira ou oferecê-la como presente, bastando dor um donativo anual de 35€ ou 60€. Cada padrinho ou madrinha tem direito a um certificado e pode “baptizar” a sua oliveira, tendo no ano seguinte, como agradecimento pelo seu contributo, a oferta de até 2 litros de azeite virgem extra produzido a partir das oliveiras recuperadas pelo projecto.

O projecto ‘Apadrinha Uma Oliveira’ é uma iniciativa lançada pela Endesa, em parceria com a ONG "Apadrina un Olivo", na sequência do encerramento da central eléctrica do Pego. A ação visa recuperar 10 mil oliveiras abandonadas, limpar e gerir mais de 160 hectares e promover a produção tradicional de azeite.