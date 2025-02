Evento contou com a presença de mais de 70 arqueiros e besteiros e estiveram representados 13 clubes de diversas regiões do país

Tejo d’Honra conquista 4 medalhas no Nacional de Sala em Tiro com Arco

A Associação Tejo d'Honra (TDH) destacou-se no Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco, numa organização do Sporting Clube de Portugal, com várias prestações notáveis, nomeadamente no Arco Recurvo Olímpico – Veteranos, em que Domingos Vaquinhas conquistou a medalha de ouro e no Barebow – Juvenis, onde Vicente Francisco alcançou o primeiro lugar, seguido de Paulo Silva em segundo.

Na modalidade do Barebow foi ainda assegurada mais uma medalha, na categoria dos Veteranos, com João Santos a manter a sua consistência no desporto e a conquistar o primeiro lugar, enquanto o atleta Manuel Silva terminou na sexta posição.

A Associação Tejo d’Honra afirma que estes resultados demonstram a “coesão” e o “espírito de união” entre os atletas de Barebow da associação e que apenas com uma prova restante para o término do campeonato, já se começam a perfilar novos campeões nacionais para a TDH. O evento contou com a presença de mais de 70 arqueiros e besteiros e estiveram representados 13 clubes de diversas regiões do país