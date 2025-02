Transportes gratuitos e mais estacionamento para quem apanha o comboio em Santarém

A Câmara de Santarém vai criar um novo parque de estacionamento gratuito nas imediações da estação ferroviária que serve a cidade, na Ribeira de Santarém, numa zona adjacente a outro parque construído pela autarquia há alguns anos. A intervenção, que será executada em articulação com a União de Freguesias da Cidade de Santarém, deve avançar no segundo trimestre deste ano, revelou o presidente do município, João Leite (PSD), na reunião do executivo camarário de 10 de Fevereiro.

Na mesma sessão, o autarca anunciou ainda a criação de um novo transporte de autocarro, gratuito, que ligará, a partir de 10 de Março, o Campo Infante da Câmara, no planalto citadino, e a estação de comboios, com três viagens entre a cidade e a estação durante a manhã e outras três no sentido inverso da parte da tarde. A medida visa desincentivar o uso de automóvel para aceder à estação de comboios por parte dos utilizadores da ferrovia, que têm aumentado gradualmente nos últimos tempos, podendo deixar o carro estacionado no Campo Infante das Câmara.



Ainda no capítulo das novidades, João Leite informou que vai ser criado um parque de estacionamento gratuito com cerca de 200 lugares na zona envolvente à Igreja de Santa Clara, pensado já também para dar apoio à ligação que se pretende estabelecer entre a zona do miradouro de São Bento e a estação de comboios, em princípio através de um funicular. “Não se trata só de um estudo, há projectos de execução já feitos”, vincou o autarca.

Notícia mais detalhada na edição semanal de O MIRANTE.