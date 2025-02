Vandalismo em Torres Novas para roubar combustível

Condutores foram surpreendidos com estragos na tampa do depósito de combustível das suas viaturas estacionadas em várias ruas de Torres Novas.

Foram vários os condutores que nos últimos dias viram a tampa do tanque de combustível danificada quando chegaram junto das suas viaturas estacionadas em diferentes ruas na cidade de Torres Novas. Automobilistas lesados suspeitam que o acto de vandalismo poderá ter como finalidade o furto de combustível.

As viaturas cujos depósitos de combustível foram danificados encontravam-se estacionadas, entre outras, na Rua Tenente-coronel Salgueiro Maia e na Avenida dos Bombeiros Voluntários, um dos casos junto ao terminal rodoviário de Torres Novas. Há relatos de pelo menos cinco casos.

“Deparei-me com isto, para tentarem roubar gasolina. Devem ter feito o mesmo a outros carros porque um dos pedaços é meu e o outro não, estava no chão do estacionamento e apanhei. Não foi batido, porque dá para ver a borracha à volta toda raspada”, menciona uma das queixosas. O MIRANTE questionou a Polícia de Segurança Pública sobre se estão ao corrente desta onda de vandalismo, tendo esta autoridade referido que não tem registo dos ilícitos.