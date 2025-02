Vila Franca de Xira investe mais 800 mil euros em ilhas ecológicas

Vai avançar em Vila Franca de Xira um concurso público, no valor de 800 mil euros, destinado à compra e instalação de novos equipamentos subterrâneos de deposição de resíduos urbanos, as chamadas ilhas ecológicas.

O documento, aprovado na última reunião de câmara, representa mais um passo no esforço que o executivo diz estar a fazer para acabar com o problema dos lixos acumulados a céu aberto um pouco por todo o concelho. O executivo admite que se tem verificado um elevado acréscimo de deposição de resíduos em todo o concelho, tornando-se necessário melhorar o serviço de deposição de resíduos urbanos ao consumidor e, também dessa forma, cumprir com as metas impostas pela Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos.

Para fazer face à despesa o município prevê cabimentar 505 mil euros no ano de 2025 e o restante, 479 mil euros, em 2026. O Chega, pela voz da vereadora Bárbara Fernandes, votou favoravelmente o documento mas mostrou-se céptica com a sua eficácia. “Estamos cépticos porque o executivo não consegue tomar conta dos equipamentos que existem quanto mais meter outros novos. Para que corra bem é preciso que haja melhor organização das recolhas e um aumento dos trabalhadores. O problema é mais profundo que apenas os veículos e os equipamentos”, criticou.

Na resposta Marina Tiago, vice-presidente do município, garantiu que a câmara está atenta ao que se está a passar, lembrando investimentos recentes superiores a um milhão de euros em viaturas e equipamentos. “Tratar a questão com esta leveza corresponde a um desconhecimento das necessidades do território. Abrimos vários concursos para admissão de cantoneiros de limpeza, motoristas e reforço da contentorização de superfície e ilhas subterrâneas. Mas isso não pode ser feito a pedido nem apenas ao que se acha a olho nu”, condenou.

Em Janeiro, recorde-se, Vila Franca de Xira aprovou a compra, à Nors VT Trucks and Buses Portugal, duas novas viaturas pesadas de recolha de resíduos urbanos, destinados a reforçar a frota do município, num negócio de 642.300€, como O MIRANTE deu nota.