Arruda dos Vinhos promove sensibilização sobre espaços florestais

O Município de Arruda dos Vinhos, através do Gabinete Técnico Florestal, organizou um seminário dedicado à sensibilização e educação ambiental para os alunos do 6.º ano do Centro Escolar de Arranhó.

A iniciativa teve como principal objectivo aumentar a literacia e o conhecimento para as questões da floresta e da preservação dos espaços verdes, promovendo um maior conhecimento sobre este ecossistema. Durante a acção, explica o município em comunicado, os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre conceitos básicos da floresta, incluindo as suas funções ecológicas, as ameaças que enfrenta e as diversas espécies que nela habitam. Além disso, foram destacadas pequenas acções e gestos do dia a dia que podem contribuir para a protecção e preservação destes espaços naturais.

Os Gabinetes Técnicos Florestais, recorde-se, são estruturas municipais que têm como missão apoiar a gestão e a defesa da floresta contra incêndios, promovendo medidas de prevenção e sensibilização ambiental. Entre as suas competências estão, por exemplo, a elaboração de planos de defesa da floresta, a monitorização do uso do solo, a cooperação com entidades locais e nacionais e a implementação de projectos de gestão sustentável dos recursos florestais.