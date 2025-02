Cartaxo vai investir cerca de 250 mil euros na reabilitação da Rua José Tagarro

A Rua José Tagarro, no Cartaxo, vai ser alcatroada na sua totalidade. O investimento será à margem do concurso lançado para reabilitação das estradas do concelho, custando aos cofres municipais cerca de 250 mil euros. O presidente da câmara, João Heitor (PSD), em resposta ao vereador Fernando Amorim (PS), adiantou que a Rua do Moinho Grande, em Pontével, será alcatroada no âmbito do procedimento e que, infelizmente, não vai haver capacidade para alcatroar a Rua Professora Adelaide Aguiar, na Lapa.



O abatimento do piso na Rua 25 de Abril, em Vale da Pedra, foi outra das questões levantadas. João Heitor explicou que houve uma intervenção por parte da Floene, da Tagusgás, para colocação de uma conduta de gás até à Campil, numa extensão de cerca de três quilómetros, que atravessa Vale da Pedra, estando o município a reunir com a empresa para realizar a reparação. O autarca acrescentou que a pintura das passadeiras das zonas intervencionadas se fará a posteriormente dado ser necessário um tempo para o alcatrão assentar e não prejudicar a durabilidade da tinta no pavimento, assim como as características reflectoras da tinta.