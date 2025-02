Chuvas inundam estrada na Granja em Vialonga

A estrada que liga a localidade da Granja, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira às bombas da Prio inundou na manhã de terça-feira, 11 de Fevereiro e teve de ser cortada ao trânsito. A inundação prejudicou também o acesso a vários armazéns e empresas, resultado das chuvas fortes que têm sido sentidas durante a manhã no sul do concelho de Vila Franca de Xira. Além desta via também a estrada que liga Vialonga a Santa Iria da Azóia ficou com locais inundados, tendo também sido sentidos constrangimentos nos acessos à entrada do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL).