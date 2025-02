Funcionário da Junta Serra e Junceira encontrado inanimado

Um funcionário da Junta de Freguesia de Serra e Junceira, no concelho de Tomar, foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, na tarde de segunda-feira, 10 de Fevereiro. O homem, que estava a limpar valetas, foi encontrado por colegas caído no chão. Tudo indica que terá sido vítima de doença súbita. O helicóptero do INEM aterrou no campo de futebol da Serra, transportando a vítima, que se encontrava em estado crítico. O alerta para a ocorrência foi dado às 15h28, tendo sido enviados para o local dois veículos e seis operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar. Também esteve no local a GNR.