Jovens de Vila Franca de Xira aprendem a não baixar os braços perante as adversidades

O segredo para concretizar os sonhos, profissionais e pessoais, é nunca desistir de lutar por eles mesmo quando muita gente parece querer destruí-los. Esta é uma das gerações com maior potencial e por isso os jovens de hoje precisam de saber que nunca devem matar à partida os seus sonhos de vida. A mensagem motivacional foi deixada por um painel de convidados durante a primeira sessão das Smart Talks promovidas pelo município de Vila Franca de Xira, na tarde de sexta-feira, 31 de Janeiro, no pavilhão municipal de Castanheira do Ribatejo.

Joana Moreira, coreógrafa e bailarina, o actor Isac Graça e o músico David Carreira foram os convidados da sessão, tendo partilhado algumas histórias de vida e como conseguiram alcançar o sucesso que têm hoje. Comum a todos foi nunca terem desistido mesmo quando muitos pensavam que os sonhos não poderiam ser alcançados. “Gosto muito dos jovens e da imprevisibilidade deles. De quão genuínos podem ser. E, para mim, a coisa mais importante como cidadão, e artista, é pensar no futuro e no que vamos passar a quem vier a seguir. É assim que a humanidade avança”, conta Isac Graça a O MIRANTE.

A sessão contou com a presença de 150 jovens de seis escolas do concelho: as escolas secundárias de Vialonga, Forte da Casa, D. Martinho Vaz de Castelo Branco (Póvoa de Santa Iria), Gago Coutinho (Alverca) e Alves Redol (VFX) e o Colégio José Álvaro Vidal (Alverca).

João Pedro Baião, vereador com o pelouro da juventude na Câmara de Vila Franca de Xira, também destacou ao nosso jornal a importância destas Smart Talks, permitindo aos jovens partilhar e descobrir as batalhas que muitos precisam de enfrentar para conseguirem alcançar os seus objectivos. Após a sessão realizou-se também um workshop de dança com David Carreira e os seus bailarinos, sendo dada a oportunidade a 22 jovens do concelho de virem a participar em palco no próximo concerto do músico.

As Smart Talks, recorde-se, são um ciclo de conversas informais promovidas pela Divisão de Juventude da Câmara de Vila Franca de Xira, destinadas aos jovens entre os 14 e os 25 anos. Têm como objectivo promover a reflexão sobre os desafios que se colocam a esta faixa etária, partilhando estratégias, por via da experiência de outros jovens, que contribuam para superar os obstáculos à concretização dos rumos pessoais e profissionais desejados. É um projecto financiado por fundos comunitários e que terá outras sessões ao longo do ano com outros temas em debate.