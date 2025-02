Mação apela para ser respeitada sinalização em ponte fechada ao trânsito

A Câmara de Mação publicou um apelo para que não haja circulação automóvel ou pedonal na ponte que liga o Lagar do Machado à Tejada/Estação de Alvega-Ortiga, devido ao abatimento de terras e de parte das paredes laterais da referida ponte. “A estrada encontra-se devidamente sinalizada e interdita. Contudo, esta sinalização tem sido constantemente desrespeitada, o que coloca em perigo aqueles que o fazem”, refere a autarquia em nota publicada nas redes sociais



O município de Mação informa ainda que estão em curso os procedimentos para que a travessia seja reparada com a maior brevidade possível, “considerando o nível de perigosidade e a inviabilidade da passagem pelos seus utilizadores”. Revela ainda que o local foi também avaliado por técnicos da empresa pública Infraestruturas de Portugal, juntamente com os serviços camarários. “Os serviços de protecção civil têm acompanhado esta situação, reforçando e repondo a sinalização, pelo que pedimos o máximo de cautela e que a mesma não seja desrespeitada até ao início e no decorrer dos trabalhos, que começarão muito em breve”, conclui a nota.