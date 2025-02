Médio Tejo acolhe encontro de educação da OCDE

Fátima e o Médio Tejo vão ser o palco para a Schools+ 5th Global Community Meeting, em torno do tema “Unlocking high-quality teaching”, no âmbito do projecto Schools+ Network da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a decorrer entre os dias 2 e 4 de Abril do presente ano. São esperados cerca de 350 participantes dos diversos países envolvidos no projecto.

O projecto Schools+ Network reúne especialistas em educação, directores escolares e professores de todo o mundo, com o objectivo de responder a desafios comuns e impulsionar avanços nas práticas em sala de aula, na organização escolar e nas políticas educativas. Esta iniciativa distingue-se por articular três dimensões complementares — investigação, prática e política — promovendo a utilização de dados concretos para inspirar e disseminar práticas promissoras.

A proposta conjunta apresentada pela Direcção-Geral da Educação, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e município de Ourém foi defendida junto da OCDE ao longo dos últimos meses e o encontro decorre no Centro Paulo VI, em Fátima, incluindo visitas a escolas, centros ciência viva e outros projectos educativos de vários concelhos do Médio Tejo, assim como outras visitas culturais na região.