Trânsito condicionado no Cartaxo devido a alcatroamentos

A Câmara do Cartaxo está a intervir em algumas ruas da cidade e o trânsito encontra-se condicionado na Rua Batalhoz, Praça 15 de Dezembro, Rua Mouzinho de Albuquerque e Rua Luís de Camões. A empreitada insere-se num plano faseado que abrange todas as freguesias do concelho, com prioridade para as áreas mais necessitadas, tendo em conta a importância das vias, número de utilizadores e estado de conservação. A autarquia solicita que não se estacione nessas zonas até conclusão dos trabalhos.