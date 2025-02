Câmara da Golegã altera regimento para deixar de haver reuniões privadas

O executivo da Câmara da Golegã aprovou na reunião camarária de 7 de Fevereiro a alteração ao regimento das reuniões do executivo, elaborado no início do mandato, para que todas as reuniões passem a ser públicas, dado que são transmitidas no canal de Youtube do município. Em declarações a O MIRANTE, o presidente da câmara, António Camilo, garante que foi uma vontade sua que vai agora ser concretizada.

Na reunião de 24 de Janeiro, a vereadora Ana Caixinha (PS) deixou essa mesma sugestão e lamentou o episódio ocorrido com a jornalista de O MIRANTE barrada da reunião de discussão do orçamento municipal, que estava a ser transmitida online. “As pessoas não podem entrar aqui, mas podem estar em casa a assistir. Não se justifica”, disse.

O chefe de gabinete do presidente da Câmara da Golegã, Pedro Ramalheira Azevedo, foi quem proibiu a jornalista de entrar, barrando por duas vezes a sua entrada no salão nobre e sugerindo que assistisse à reunião online. Da primeira vez justificou que a reunião era privada e mais tarde alegou que a jornalista ia prejudicar o trabalho dos técnicos que filmavam a reunião. António Camilo mostrou-se alheio a toda a situação.