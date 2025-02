Faleceu o empresário José Batista Vieira Henriques

partilhe no Facebook

O fundador da oficina de reparação auto - A Moderna Oureense, José Batista Vieira Henriques, faleceu na segunda-feira, 10 de Fevereiro. Residia em Corredoura, no concelho de Ourém. Tinha 93 anos, feitos em 11 de Setembro do ano passado.

José Batista Vieira Henriques, começou a trabalhar aos 14 anos como aprendiz, numa oficina e fundou A Moderna Oureense, com mais dois associados, em Janeiro de 1963.

Foi bombeiro durante 45 anos e chegou a comandante, tendo sido agraciado pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Foi também vice-presidente do Clube Atlético Oureense e integrou a comissão instaladora do hospital de Ourém e do centro de saúde.

Por tudo o que já fez por Ourém, a câmara municipal atribuiu-lhe, no ano 2000, a medalha de ouro de mérito municipal.