Golegã assume responsabilidades do Estado na manutenção da igreja matriz

A Câmara da Golegã está disposta a assegurar alguns trabalhos de manutenção da igreja matriz que são da responsabilidade do Estado central. O vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, elencou a pintura do edifício, limpeza não abrasiva dos telhados e cantarias, entre outras intervenções específicas em conformidade com as disposições legais e em articulação com as entidades competentes.

O município reuniu a 11 de Fevereiro com a representante da Diocese de Santarém, em articulação com a paróquia da Golegã e junta de freguesia para discutir diversas intervenções de manutenção na igreja matriz.