Rio Crós-Cós em Alverca já foi limpo

Câmara de Vila Franca de Xira informou que o rio Crós-Cós foi limpo no dia 2 de Fevereiro.

O rio Cró-Cós, em Alverca do Ribatejo, foi limpo no dia 2 de Fevereiro. Segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira só será realizada nova limpeza, este ano, caso se justifique. A autarquia explica que os serviços monitorizam os cursos de água e realizam as acções necessárias para garantir o adequado escoamento.

Neste troço do rio Cró-Cós estão previstos trabalhos no decorrer do primeiro semestre de 2026.

Recorde-se que tal como O MIRANTE noticiou, os moradores da Rua José Martinho Santos, em Alverca do Ribatejo, alertaram para o risco do rio galgar as margens por causa da chuva, uma vez que tinha canas e lixo acumulado.