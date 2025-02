Unidade de Dor Crónica da ULS Lezíria vence prémio nacional

Sónia Menezes, médica anestesiologista e coordenadora da Unidade de Dor Crónica da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, participou no 32.º Congresso de Medicina da Dor – ASTOR 2025, evento que é referência nacional na área da dor e que decorreu nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro. A médica apresentou o Programa de Intervenção Comunitária de Abordagem Multimodal para a Melhoria da Qualidade de Vida em Doentes com Fibromialgia, programa inovador que criou e implementou na Unidade de Dor da ULS Lezíria, com a ajuda de uma equipa multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta.

A comunicação oral intitulada “Impacto da Fibromialgia na Qualidade de Vida e Satisfação em relação ao Programa Multimodal para a Melhoria da Qualidade de Vida”, ganhou o Prémio PAIN LEAGUE BY GRÜNENTHAL, no grupo de Intervenções Médicas na Abordagem da Dor. O valor do prémio será utilizado para continuar esta intervenção na área da dor.