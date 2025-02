Uso de papel reciclado nas escolas de Alpiarça em nome do ambiente

A Câmara de Alpiarça foi distinguido com Certificados de Poupança Ambiental este mês de Fevereiro. A certificação resulta da implementação de boas práticas de gestão de recursos nas instalações escolares do concelho nos últimos dois anos, reconhecendo o seu compromisso com a sustentabilidade e a protecção do meio ambiente.

A autarquia optou por adquirir papel higiénico e toalhas de mão em espiral, produzidos a partir de materiais reciclados, para abastecer quatro escolas do município. A utilização deste papel Econatural, em conjunto com dispensadores que permitem a retirada de folhas individuais, contribuiu para uma melhor optimização, reduzindo significativamente o consumo de papel e a pegada ecológica das instituições de ensino.

A medida permitiu a recuperação de 53.814 embalagens tipo tetra pack, evitando o abate de 21 árvores de porte médio que seriam necessárias para a produção da mesma quantidade de papel a partir de fibras virgens. Além disso, foi possível evitar a emissão de cerca de 1.749 quilos de dióxido de carbono para a atmosfera.

A atribuição dos Certificados de Poupança Ambiental reforça a aposta do município de Alpiarça nos objectivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente no número 12 (produção e consumo sustentáveis) e no 13 (acção climática), demonstrando que pequenas mudanças na gestão de recursos podem ter um impacto ambiental significativo. “Este reconhecimento motiva a autarquia a continuar a adoptar soluções ecológicas que promovam a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente para as futuras gerações”, escreve a autarquia em comunicado.