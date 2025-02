Árvores centenárias do Jardim do Coreto na Chamusca foram abatidas

As árvores centenárias que embelezavam há mais de um século o Jardim do Coreto, na Chamusca, já foram deitadas abaixo. O início da empreitada de requalificação do Jardim da República, conhecido popularmente como Jardim do Coreto, já decorre há algumas semanas e muitos populares continuam com receio da possibilidade do emblemático espaço ficar desvirtuado em relação ao que era. Nas redes sociais multiplicaram-se os comentários negativos. “Qualquer dia quero ir à minha casa e ela já não estará lá ou não sei como irei para a minha rua com tanta modificação”; “Os crimes urbanos continuam”; “Esperamos que desta aparente prisão, saia uma alegre liberdade”, são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.

Entretanto, o município publicou um comunicado a explicar que o Jardim do Coreto vai ser “reabilitado, preservando a sua forma de calçadinha portuguesa miúda de basalto e calcário, sem perder a sua identidade”. A autarquia diz que o espaço apresenta vários problemas estruturais. O lancil central e a área de relvado serão rebaixados, segundo informa a autarquia. O Coreto será requalificado, com pintura e conservação das suas componentes.

Esta fase da requalificação urbana da vila da Chamusca vai envolver um investimento de cerca de 150 mil euros e abrange o Largo João de Deus (Jardim do Coreto) e as ruas Marques de Carvalho, Almirante Gago Coutinho, Miguel Bombarda, Ruy Gomes da Silva e Engº José Belard da Fonseca.