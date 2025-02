Centro de Investigação Veríssimo Serrão premeia trabalhos de investigação

O Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), em Santarém, vai instituir mais uma vez os Prémios CIJVS que têm por objectivo principal distinguir e premiar membros do CIJVS nacionais ou estrangeiros. Os prémios, no valor de 1.500 euros, são atribuídos aos melhores trabalhos de investigação, originais, em todos os domínios das Ciências Sociais e Humanas e das Ciências e Tecnologias, por deliberação do júri. A iniciativa conta com o apoio da Fundação Eng.º António de Almeida e da empresa municipal Águas de Santarém.

As candidaturas devem ser submetidas ao director do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, até 28 de Abril de 2025. Os prémios serão entregues aos vencedores na sessão solene da assembleia de investigadores comemorativa do XIII aniversário do CIJVS.