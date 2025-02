Empresa instalada no Tagusvalley de Abrantes envolvida no processo Tutti Frutti

O ex-deputado, que instalou outra empresa no local, não tem qualquer ligação à cidade e soube do parque num evento do Politécnico de Tomar.

Uma das empresas arguidas no processo Tutti Frutti, que investigou crimes que lesaram o Estado em quase 600 mil euros, está instalada em Abrantes, num parque de capitais públicos, que é o Tagusvalley. À empresa, que até usa parte do nome do espaço onde está sedeada, a Valley Innovation, Lda, o Ministério Público pede a entrega de 110.500 euros ao Estado. Dinheiro que, no entender da investigação, terá sido obtido à custa do erário público num esquema de favorecimentos a militantes do PS e do PSD através de avenças e contratos públicos.

A empresa em causa é de um dirigente do PSD, Nuno Firmo, que entrou para a Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, colocado por Sérgio Azevedo, ex-deputado e dirigente da estrutura de topo do partido, que é um dos principais arguidos do PSD. Além da Valley Innovation, o arguido tem ainda a Verticalwaves registada com sede no mesmo parque de ciência e tecnologia. Apesar de a sede estar no Tagusvalley, segundo O MIRANTE apurou é raro ver-se alguém nos escritórios do espaço onde funcionam mais empresas.

A localização em Abrantes tem a ver com o facto de a estrutura de apoio às empresas, onde a Câmara de Abrantes é a maior accionista, com 96%, e que inclui os politécnicos de Tomar e Santarém e a Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant, e o privado Tejo Energia, ter locais para instalação de empresas. E a escolha pelo espaço surgiu, segundo o nosso jornal apurou, com uma iniciativa do Politécnico de Tomar, na qual participou Nuno Firmo. Na altura, Nuno Firmo conheceu um responsável do Tagusvalley e sabendo que havia espaços disponíveis para instalar empresas, disse que estava interessado em colocar no parque duas empresas.

Tendo em conta o processo, Nuno Firmo aproveitou-se da situação de uma estrutura de capitais públicos que promove o empreendedorismo para instalar as sedes das empresas, até porque este não tem ligações ao concelho de Abrantes e faz toda a sua vida em Lisboa. Aquando da preparação das listas para as autárquicas de 2017, Sérgio Azevedo tratou de conseguir colocar Nuno Firmo na Junta de Santo António, que acabou por ser eleito tesoureiro da autarquia, com o objectivo de garantir a contratação de determinadas empresas. Devido a esse esquema, Nuno Firmo está acusado de crimes de corrupção, prevaricação, falsificação e branqueamento.

O Tagusvalley – Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo teve o seu início em 2000, em Abrantes, tendo como desafio a divulgação e promoção de projectos de inovação, conhecimento e desenvolvimento tecnológico nas empresas e incentiva o empreendedorismo na região, segundo refere o site da entidade. A mesma página na Internet refere que o parque no distrito de Santarém caracteriza-se como uma associação de apoio às empresas da região, na qual oferece a estas um conjunto de infraestruturas de acolhimento.

Segundo O MIRANTE apurou, José Paulo do Carmo, que tem ligações à região, também estará envolvido no processo, notícia que desenvolveremos na próxima edição.