Homem electrocutado a cortar árvore de grande porte em Marinhais

Um homem de 59 anos foi electrocutado esta tarde de quinta-feira, 13 de Fevereiro, enquanto desbastava uma árvore de grande porte em cima de uma plataforma elevatória na Rua da Escola Nova, em Marinhais. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, o homem tocou com a cabeça num fio de alta tensão, ficando com queimaduras de segundo e terceiro grau na cabeça e membros superiores.

A vítima foi encontrada consciente, mas “muito desorientado”. Foi sedado e transportado à unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa. O alerta foi dado às 16h12 e estiveram no local, além dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira e a GNR.