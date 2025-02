Com atraso de anos, a igreja do século XVII está finalmente a ser alvo de requalificação. Município vai apoiar em 30% o custo dos trabalhos.

Igreja de Alcorochel está a ser intervencionada com apoio do município

A Igreja de Alcorochel, construída no século XVII, começou este mês de Fevereiro a ser intervencionada, nomeadamente ao nível da pintura exterior, numa obra que conta com o apoio da Câmara de Torres Novas, através de atribuição de subsídio que, adiantou o presidente do município, vai cobrir 30% do valor dos trabalhos.

Pedro Ferreira falava na última reunião pública do executivo camarário em resposta ao padre Pedro Dionísio, da paróquia Nossa Senhora da Purificação- Alcorochel, que foi agradecer publicamente o apoio municipal, pedindo celeridade na sua atribuição.

O pároco lembrou que esta é uma obra que já vem sendo falada desde 2021 com o presidente do município e que na altura o orçamento para a pintura exterior e arranjo do telhado era de 16 mil euros, sendo agora de mais 8,850 euros (sem IVA).

O autarca socialista aproveitou o assunto para lamentar a falta de apoio do Estado na requalificação de edifícios com valor histórico como é o caso da Igreja de Acorochel. Pedro Ferreira sublinhou ainda que além desta, o município recebeu pedidos de apoio para arranjo da Igreja da Zibreira, Capela de Chícharo, Igreja de Assentis e Igreja do Carmo.

O vereador do PSD, Tiago Ferreira falou da importância de classificar as igrejas como património cultural e turístico, e de se perceber de que forma se pode enquadrar estes pedidos de apoio a fundos ligados ao património e turismo.