Promessas para uma nova Estação Zootécnica na presença de um dos “coveiros” da instituição

Presidente da Câmara de Santarém e ministro da Agricultura lamentam a degradação que se apoderou do emblemático património do Estado no Vale de Santarém. O objectivo é virar a página e dar nova vida à antiga Estação Zootécnica Nacional. Os discursos foram feitos na presença de Nuno Canada, director do INIAV, que é considerado responsável pela perda de 6 milhões de euros para um projecto que envolvia várias entidades.

O Estado falhou ao deixar chegar o complexo da antiga Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, ao estado de degradação em que se encontra, com arruamentos esburacados e edifícios a acusarem a falta de manutenção e o desgaste do tempo. A conclusão é do presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), e foi expressa aos jornalistas durante a cerimónia de assinatura de um protocolo entre o município e o INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária que pretende requalificar e revitalizar as instalações da Quinta da Fonte Boa.

“O Estado falhou e falhou não só há 10, falhou há 20 e há 30 anos, onde o abandono destas instalações tem sido sucessivo. Já não conseguimos inverter muitos dos erros que foram cometidos, que se traduzem num desinvestimento brutal, mas temos aqui mais de 500 hectares que têm que ser optimizados e rentabilizados”, disse o autarca, referindo que agora há que pôr o foco no futuro.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, também lamentou o “estado de degradação” a que chegou o complexo dedicado à investigação zootécnica e veterinária, confessando que não consegue perceber como se deixaram chegar as coisas a esse ponto, não só nas instalações do Vale de Santarém mas também em muitos outros pontos do país. “Já sabemos que herdámos um Ministério da Agricultura que tentaram desmantelar. (…) Aquilo que se passa aqui, essa degradação, significa que vai demorar tempo a reconstruir”, afirmou.

Mais um protocolo para revitalizar as instalações

O Ministério da Agricultura e a Câmara de Santarém estão apostados em requalificar, revitalizar e valorizar a antiga Estação Zootécnica Nacional, com o município a comprometer-se a financiar obras nas instalações e a apoiar projectos relevantes para ali previstos. Entre eles estão a criação, no Pólo da Fonte Boa, de um Centro de Investigação e de Cirurgia Avançada, dedicado ao desenvolvimento da medicina em diversas especialidades, tendo o Hospital da Luz cedido diversos equipamentos, avaliados em dois milhões de euros. O projecto envolve também o Hospital Distrital de Santarém.

Está também prevista a criação de um Centro Interpretativo dedicado às raças nacionais, projecto igualmente único no país, e a formação de agricultores e técnicos, com cursos e ‘workshops’ sobre novas técnicas e tecnologias.

A parceria para cumprir esses objectivos está estabelecida em protocolo assinado na manhã de 7 de Fevereiro pelo presidente do município de Santarém, João Leite, e por Nuno Canada, presidente do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, organismo do Estado que gere o complexo. A assinatura do acordo foi apadrinhada pelo ministro da agricultura, José Manuel Fernandes, e pelo secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

Para a execução do protocolo, o INIAV disponibiliza as instalações da Fonte Boa e o seu staff técnico-científico e a sua capacidade laboratorial, de investigação e inovação, bem como os seus equipamentos nos domínios relevantes para a implementação e desenvolvimento das iniciativas. À Câmara de Santarém compete melhorar as condições físicas do Pólo de Inovação da Fonte Boa, contribuindo para o tornar visitável pela população da região, nomeadamente através de recuperação dos pavimentos e conservação de edifícios utilizados pelas iniciativas comuns. O município compromete-se ainda a participar em iniciativas conjuntas, promovendo a ligação aos agentes do território, empresas, escolas e sociedade em geral.