Rua em obras no Campo Infante da Câmara em Santarém

Já começaram as obras de requalificação da Rua Engenheiro António José Souto Barreiros Mota, no Campo Infante da Câmara, em Santarém, anunciou o presidente do município, João Leite.

Já começaram as obras de requalificação da Rua Engenheiro António José Souto Barreiros Mota, no Campo Infante da Câmara, em Santarém, anunciou o presidente do município, João Leite. Vai ser construída uma nova faixa rodoviária com as devidas pavimentações e uma nova ciclovia. A empreitada, de iniciativa privada, está integrada na primeira fase de regeneração urbana do Campo Infante da Câmara, há muito ambicionada e que teve início com trabalhos de requalificação na zona envolvente à praça de touros, que estão em curso por iniciativa do município.