Semana da Educação em Ourém debateu inteligência artificial e emocional

A IV Semana da Educação, iniciativa do município de Ourém, recebeu na tarde de quarta-feira, 12 de Fevereiro, uma sessão sobre Inteligência Artificial e Emocional. A sessão decorreu no Teatro Municipal de Ourém, contando com a participação de diversos docentes. Os painéis foram conduzidos pelos oradores Marco Bento, Susana Domingos e Lurdes Neves. Foram abordados temas como a inteligência artificial num mundo de inteligência natural, o impacto da inteligência emocional na educação e coaching para docentes.

O primeiro painel da tarde foi conduzido pelo professor universitário, investigador e especialista em tecnologia educativa, Marco Bento. O orador dissertou sobre “O dIAbo da Inteligência Artificial num Mundo de Inteligência Natural” e abordou a preponderância do papel do professor na desmistificação de conceitos ignorantes, reforçando a necessidade de interpretar e filtrar a informação que obtemos.

Seguiu-se o painel dirigido por Susana Domingos, professora universitária e coach profissional, com o título “O Impacto da Inteligência Emocional na Educação”. Aqui os docentes participantes reflectiram sobre os diferentes tipos de inteligência, com enfoque na inteligência emocional e nos conceitos de autoconsciência, autogestão, automotivação, empatia e habilidade social.

O último painel da tarde versou sobre “Coaching para Docentes” e foi dirigido por Lurdes Neves, professora, investigadora e especialista em coaching. Neste momento foi discutido o papel do coaching na felicidade educativa, que deverá estar assente numa visão compartilhada e de valorização da inteligência emocional. A IV Semana da Educação do município de Ourém iniciou na segunda-feira, dia 10, e termina na sexta-feira, dia 14.