Acidente de viação causa quatro feridos em Tomar

Um acidente provocou quatro feridos ligeiros na localidade de Venda Nova, em Tomar, na manhã desta sexta-feira, 14 de Fevereiro. O alerta foi dado às 9h12. Em causa esteve uma colisão entre três veículos, dois de mercadorias e um de passageiros. Os feridos foram assistidos no local e um deles foi transferido para o Hospital de Abrantes. No local estiveram três viaturas e sete operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar e a GNR, bem como os Bombeiros Voluntários de Caxarias, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha.