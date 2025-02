Bombeiros de Samora Correia distinguidos com Medalha de Mérito no ano do 50.º aniversário

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia vai ser distinguida com a Medalha de Mérito de Protecção e Socorro, no grau prata e distintivo azul, em reconhecimento pelo seu percurso de serviço à comunidade ao longo dos últimos 50 anos. A distinção, atribuída pelo Ministério da Administração Interna, foi publicada em despacho no Diário da República, no dia 3 de Fevereiro, e destaca a “actuação sempre caracterizada pelo heroísmo, pela abnegação e pela solidariedade para com o próximo” dos bombeiros de Samora Correia.

O galardão será colocado no estandarte da associação durante a sessão solene do seu 50.º aniversário, que se realiza a 30 de Março, às 15h30. O evento contará com a presença de associados, amigos e população, numa cerimónia que pretende homenagear aqueles que, ao longo de meio século, têm garantido a protecção e o socorro da comunidade. A Medalha de Mérito de Protecção e Socorro distingue entidades e personalidades pelo seu contributo relevante na área da segurança e protecção civil.