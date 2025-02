Bombeiros de Tomar comemoraram 103 anos com equipa cada vez mais capacitada

O corpo de Bombeiros do Município de Tomar celebrou 103 anos de vida com uma resposta operacional cada vez mais profissional e capacitada, destacou o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), na sessão solene que assinalou a efeméride. Durante a cerimónia, o representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Duarte Correia, colocou no estandarte da corporação a medalha Gratidão COVID19, atribuída por aquela entidade às corporações “pelo esforçado e dedicado trabalho que todos os bombeiros portugueses executaram durante a pandemia”.

A cerimónia contou ainda com uma promoção, de Francisco Simões, na carreira de bombeiro voluntário à categoria de subchefe e várias distinções honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses: medalha de honra, para voluntários que passaram do quadro activo para o quadro de honra, a Fernando Silva e António dos Santos; medalha de assiduidade para os sapadores Lúcia Duarte, Jaime Batista, Filipa Mendes e Ricardo Farinha; medalha de assiduidade 10 anos – grau prata para o sapador Gonçalo Henriques e o bombeiro de 3ª André Maia; e crachá de ouro para o bombeiro de 3ª João Santos e o adjunto de comando Paulo Freitas.

No final da cerimónia, os presentes visitaram as ambulâncias de socorro, algum equipamento adquirido e o acervo museológico. Foi também visitado o ginásio, um novo espaço dedicado ao treino físico, onde foi descerrada uma placa de agradecimento à Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, que o ofereceu à corporação.

No que toca aos novos equipamentos da corporação, Hugo Cristóvão referiu que nos últimos meses foram recebidos um veículo tanque táctico florestal e duas novas ambulâncias (uma delas também custeada pela Liga dos Amigos). Foi revelado que, em breve, Tomar vai contar igualmente com um veículo com módulo de protecção multirriscos ambiental, além de se proceder à substituição do veículo auto-escada. Também a protecção individual dos bombeiros vai ser reforçada com novos equipamentos de protecção individual de combate a incêndios.

A corporação dos Bombeiros de Tomar integra actualmente 71 operacionais, dos quais 42 sapadores e 29 voluntários, estando em fase final de admissão mais 12 sapadores recrutas.