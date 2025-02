Entroncamento aprova estudo para requalificação de estrada que liga a Torres Novas

Foi aprovado unanimemente na sessão da Câmara Municipal do Entroncamento o estudo prévio para a realização de obras na Estrada Nacional 3, que liga o concelho a Torres Novas. O troço localiza-se entre a Rotunda do Chaimite e o limite com o concelho vizinho, com a obra a ter um valor estimado de 1,2 milhões uma estimativa um pouco acima do inicialmente previsto.

O presidente da câmara, Jorge Faria, afirmou que o projecto não inclui apenas a renovação da estrada, mas a dotação da zona com novas infraestruturas de água, saneamento, energia e telecomunicações, tal como uma ciclovia que irá fazer a ligação à que foi construída por parte do município de Torres Novas. O vereador do PSD, Rui Madeira, deixou algumas sugestões relativamente à obra, incluindo a possibilidade de colocar uma rotunda junto ao cruzamento com a estrada das Lameiras, devido a denúncias de alguns moradores relativas a corridas de automóveis nesta zona.

A autarquia já tinha reconhecido a necessidade de obras de requalificação nesta estrada no orçamento de 2024, sendo que a responsabilidade passou das Infraestruturas de Portugal para o próprio município do Entroncamento.